سیاسة

السوداني يؤكد لـ "بن زايد" استعداد حكومته للتعاون مع الإمارات في عدة مجالات

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تطوير التعاون المثمر في مختلف المجالات والصعد"
author_image أحمد حاجي
رئيس مجلس الوزراء العراقي ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
رئيس مجلس الوزراء العراقي ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
العراق السوداني محمد بن زايد آل نهيان العراق الإمارات

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، استعداد حكومته للتعاون مع الإمارات في مجالات عدّة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته كوردستان 24، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى الإمارات التي وصلها اليوم بدعوة رسمية".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تطوير التعاون المثمر في مختلف المجالات والصعد، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك". 

وأكد السوداني أن "تلبيته هذه الدعوة تأتي تعبيراً وتوثيقاً لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتجسيداً للتطلعات المشتركة إلى تنميتها"، مشيراً إلى "استعداد الحكومة للتعاون في مجالات عدّة، وبناء شراكات اقتصادية متميزة تعود بالنفع على شعبي البلدين".

من جانبه، رحّب سمو الشيخ آل نهيان بزيارة رئيس مجلس الوزراء، معرباً عن شكره لتلبية الدعوة الرسمية، كما أكد أن "الإمارات تأمل في إيجاد علاقات متميزة مع الحكومة الحالية، نحو المزيد من التعاون البنّاء والتكامل الاقتصادي".

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