حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا تتجاوز 3162 قتيل

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت حصيلة الضحايا في عموم سوريا (مناطق سيطرة الحكومة والمعارضة) إلى 3162 قتيل وأكثر من 5235 إصابة، جراء الزلزال الذي وقع فجر الإثنين.

وفي تصريح لوسائل إعلام أفاد وزير الصحة في الحكومة السورية حسن الغباش بأن "عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 1262 وفاة و2285 إصابة وذلك في حصيلة غير نهائية".

كما ذكرت وكالة أنباء الحكومة "سانا"، أن عدد القتلى في محافظات حلب واللاذقية وحماه وطرطوس بلغ 1262، والجرحى 2285.

من جانبه، أوضح الدفاع المدني السوري ( الخوذ البيضاء) في بيان أن حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا ارتفع لأكثر من 1540 وفاة، و2750 إصابة.

وأشار إلى أن العدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العوائل تحت أنقاض الأبنية المدمرة.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.