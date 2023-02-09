الإئتلاف يدين موقف الأمم المتحدة ومنظماتها لـ "تخاذلهم في نجدة الشعب السوري"

أربيل (كوردستان 24)- أدان الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اليوم الخميس، تخاذل الأمم المتحدة في نجدة الشعب السوري بعد تعرضه لزلزال مدمر.

وقال الإئتلاف في بيان تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، "يدين الائتلاف الوطني السوري تخاذل الأمم المتحدة ومنظماتها تجاه الكارثة الكبرى التي حلت في شمال غرب سورية بسبب الزلزال الذي دمر مئات المباني وتسبب بوقوع مئات الضحايا، حيث لم تقدم الأمم المتحدة أي مساعدات رغم كبر الكارثة".

وأضاف "يؤكد الائتلاف الوطني أن طرق الوصول إلى الشمال السوري متاحة وغير متعطلة ولا تنحصر في طريق واحد، وأن التبرير الذي قدمته المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين غير واقعي، إذ إنه في حال كانت بالفعل الطرقات معطلة فبإمكان الطائرات المروحية الوصول بسهولة إلى المناطق المحررة، التي تعد المتضرر الأكبر من الزلزال في سورية".

وتابع "لقد شكل الزلزال خطراً إضافياً على الشعب السوري الذي عانى وما يزال من إجرام نظام الأسد وحلفائه منذ 2011، وترك وحيداً يواجه السلاح الكيميائي والبراميل المتفجرة والصواريخ، والآن يترك في مواجهة كارثة الزلزال، مع العلم أن فرق الإنقاذ تعمل بإمكانيات بدائية وهي بحاجة إلى مساعدة عاجلة، كما أن الناجين باتوا في حاجة ملحة للدعم الإنساني بمختلف أنواعه".