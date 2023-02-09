سیاسة

تركيا تعلن وصول عدد وفيات الزلزال إلى 16 ألفا و546

وأكد أن "البلاد تواجه أكبر كارثة زلزال شهدتها المنطقة عبر التاريخ"
author_image أحمد حاجي
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصول عدد الوفيات جراء الزلزالين الذين ضربا جنوبي البلاد إلى 16 ألفاً و546 شخصاً.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، الخميس، من ولاية كيليس على الحدود مع سوريا.

وأوضح أردوغان أن "عدد الإصابات وصل إلى 66 ألفاً و132 شخصاً جراء الزلزالين.

وأكد أن "البلاد تواجه أكبر كارثة زلزال شهدتها المنطقة عبر التاريخ".

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال وهي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.

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