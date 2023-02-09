السوداني يؤكد انفتاح العراق على جميع أشكال التبادل والشراكة التجارية والاقتصادية

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، انفتاح العراق على جميع أشكال التبادل والشراكة التجارية والاقتصادية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته كوردستان 24، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التقى في أبوظبي، عدداً من رجال الأعمال الإماراتيين، ورؤساء الشركات البارزة، وذلك على هامش زيارته الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف البيان أن "اللقاء شهد استعراض الآفاق المتاحة للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع العراق، والفرص التي تُهيئها الحكومة من أجل إطلاق المشاريع الاستراتيجية الكبرى، ومشاريع إعمار البنى التحتية المتنوعة في مختلف المدن العراقية.

وأوضح السوداني بحسب البيان أن" العراق منفتح على جميع أشكال التبادل والشراكة التجارية والاقتصادية، وكل ما من شأنه تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير مستواها، والمجالات التي يمكن من خلالها للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن تعقد شراكة استثمارية طويلة الأمد، وتهيئ البيئة الاستثمارية المستقرة في السوق العراقية".

وتابع البيان أن "اللقاء جرى بحضور الوفد الرسمي المرافق له، بالإضافة إلى رئيس شركة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، ورئيس شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة) جاسم حسين ثابت، ورئيس شركة إعمار العقارية محمد علي العبار، ورئيس شركة روتانا ناصر النويس، ورئيس شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر) محمد جميل الرمحي، ورئيس مجموعة اللولو الدولية يوسف العلي، ورئيس شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) عصام فاروق أحمد، وعدد آخر من رجال الأعمال ورؤساء الشركات الإماراتية المختلفة".