علوم وتكنولوجيا

وزارة التعليم العالي تعطي توضيحاً بشأن طلبة كوردستان في الجامعات التركية

وأضاف "نحن نراقب عن كثب أوضاع طلاب إقليم كوردستان في الجامعات التركية، وسنقدم لهم المساعدة والدعم اللازم طوال فترة دراستهم"
author_image أحمد حاجي
مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان
مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان
کوردستان زلزال تركيا سوريا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أربيل (كوردستان 24)- طمأنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، طلاب الإقليم الذين يدرسون في الجامعات التركية، بأنها ستعوضهم في حال مواجهتهم مشاكل بسبب توقف الدراسة من جراء الزلزال الذي ضرب البلاد.

وقال مدير عام المبعوثين والعلاقات الثقافية في الوزارة الدكتور ياسين صالح لكوردستان 24، "لم ترد إلى الآن أي أنباء، ولم يتصل بنا أحد، حول مواجهة طلاب إقليم كوردستان مشاكل وتعرضهم للخطر بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا".

وأضاف "نحن نراقب عن كثب أوضاع طلاب إقليم كوردستان في الجامعات التركية، وسنقدم لهم المساعدة والدعم اللازم طوال فترة دراستهم، وسنعوضهم إذا لزم الأمر بسبب تعليق الدراسة في الجامعات الواقعة في المناطق المتضررة".

ودعا ياسين صالح طلاب إقليم كوردستان الموجودين حالياً في تركيا "إلى تقديم يد العون لفريق إقليم كوردستان الذي يعمل على إنقاذ العالقين تحت الأنقاض كواجب أخلاقي وامتثالاً بالقيم الكوردية العليا".

 

 

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