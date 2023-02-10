الرئيس التونسي يرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع سوريا

أربيل (كوردستان24)- قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع سوريا في خطوة تمهد لإعادة العلاقات بشكل كامل مع حكومة الرئيس بشار الأسد.

واعتبر سعيّد الذي قطعت بلاده العلاقات مع دمشق قبل 10 سنوات بسبب انتهاكات بحق محتجين، أن القضية السورية شأن داخلي وأن السفير يعتمد لدى الدولة وليس النظام.

وقطعت تونس العلاقات الدبلوماسية مع سوريا احتجاجا على قمع نظام الرئيس بشار الأسد للاحتجاجات المناهضة لحكمه قبل أكثر من 10 سنوات.

وعقب ذلك أعادت تونس إلى دمشق بعثة دبلوماسية محدودة في 2017 سعيا لتعقب أكثر من 3 آلاف مقاتل تونسي في سوريا.

وقال سعيّد في بيان عقب لقائه وزير الخارجية "قضية النظام السوري هي شأن داخلي يخص السوريين بمفردهم".

وأضاف "السفير يعتمد لدى الدولة وليس لدى النظام".

ويقول محللون إن الرئيس السوري بشار الأسد يسعى لتحقيق مكاسب سياسية من الزلزال الذي دمر أجزاء كبيرة من سوريا وتركيا ويضغط من أجل إرسال مساعدات خارجية عبر الأراضي السورية للتحرر تدريجيا من العزلة الدولية المفروضة عليه.

وأرسلت تونس طائرات إغاثة إلى سوريا تتضمن فرق إنقاذ وحماية مدنية وأطباء ومساعدات غذائية وصلت بالفعل إلى مطار حلب الخاضع لسيطرة النظام السوري.

ومنذ أن أحكم الرئيس سعيّد السيطرة على معظم السلطات تقريبا في تموز/يوليو 2021، وعلق البرلمان وأقال الحكومة، أرسلت تونس إشارات تشي بتغيير سياستها الدبلوماسية مع سوريا.