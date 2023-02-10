الأنواء الجوية: خلية أزمة مختصة لرصد الهزات والزلازل

أربيل (كوردستان24)- أكدت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي يوم الخميس، وجود خلية أزمة مختصة لرصد الهزات والزلازل، فيما أشارت بشؤون الأنشطة الزلزالية مع مديرية الدفاع المدني.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" هنالك خلية أزمة موجودة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء مختصة بالكوارث الطبيعية كالأمطار والعواصف الترابية والهزات والزلازل، وهي خلية ثابتة".

وأضاف، أن" الهيئة لديها تنسيق عالي المستوى مع المديرية الدفاع المدني العامة، بشأن الكوارث الطبيعية، حيث تم تزويدها قبل عامين بفلكسات ضوئية كبيرة الحجم تحتوي على الوصايا الزلزالية والإجراءات المتخذة".

وتابع" عند حدوث أي نشاط زلزالي، نرسل نسخة إلى مديرية الدفاع المدني، بالتالي فلدينا ارتباط مباشر بهذا الموضوع معها".