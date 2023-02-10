سیاسة

إقامة صلاة الغائب في مساجد كوردستان على ضحايا زلزال تركيا وسوريا

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان24)- أقيمت اليوم الجمعة، صلاة الغائب في مساجد إقليم كوردستان كافة على ضحايا زلزال تركيا وسوريا، بناء على توجيه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واتحاد علماء الدين الإسلامي.

وفي وقت سابق وجهت وزارة الأوقاف بإقامة صلاة الغائب، على أرواح ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، وجاء في التوجيه "ستقام صلاة الغائب... مباشرة بعد صلاة الجمعة مع التضرع من أجل شفاء المصابين".

وقال رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي عبد الله ملا ويسي في بيان، إن المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المتضررين بفعل الزلزال "واجب ديني وإنساني".

وضرب زلزال مدمر مناطق واسعة من تركيا وسوريا فجر الاثنين الماضي، مما أودى بحياة آلاف الأشخاص وإصابة عدد كبير بجروح وتشريد أضعاف مضاعفة.

وكان إقليم كوردستان من أوائل المبادرين إلى إرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى المنكوبين في إطار حملة تشمل إنقاذ الناجين.

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