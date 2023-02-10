مسرور بارزاني: نأمل أن يستمر الأدباء الكورد في تطوير الثقافة وتعزيز التعايش السلمي

أربيل (كوردستان24)- عبر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، عن أمله في أن يستمر الأدباء الكورد في تطوير اللغة والثقافة الكوردية، وتعزيز التعايش السلمي، بين كافة المكونات في الإقليم.

وجاء ذلك في رسالة تهنئة لمسرور بارزاني، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لتأسيس اتحاد أدباء الكورد.

وجاء في الرسالة "بمناسبة الذكرى ال 53 لتأسيس اتحاد الكتاب الكورد، أهنئ المقر الرئيسي وفروعه وجميع كتاب وأدباء كوردستان، وأتمنى لهم التوفيق والاستمرارية".

وأكد مسرور بارزاني ان اتحاد أدباء الكورد، لعب دورا مهما وتاريخيا في تطوير اللغة والأدب والثقافة الكوردية على مختلف مستويات نضال الشعب الكوردي، ودافع دائما عن حقوق شعب كوردستان".

وأضاف "نأمل أن يستمر الأدباء الكورد في خدمة المسيرة الثقافية، وتطوير اللغة والأدب الكورديين وتعزيز التعايش السلمي بين مختلف مكونات شعب كوردستان".

وأكد مسرور بارزاني، أن الإقليم يتطلع إلى دوام الانتاج والإبداع لأدباء الكورد وكوردستان عمومًا، مشيرا الى أنهم سيحظون كما هو دومًا بدعمنا الكامل لهم.