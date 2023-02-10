ارتفاع حصيلة الوفيات في تركيا إلى 18 ألفاً و991

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" ارتفاع حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي تركيا إلى 18 ألفاً و991 والإصابات إلى 74 ألفاً 242 شخصاً.

وأشارت "آفاد" في بيان صباح الجمعة، إلى وقوع 1509 هزات ارتدادية عقب الزلزالين، مؤكدة إجلاء 75 ألفاً و780 شخصاً من المتضررين من الولايات العشرة المنكوبة.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.