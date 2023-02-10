ارتفاع حصيلة الوفيات في تركيا إلى 19 ألفاً و388

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" ارتفاع حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلازل جنوبي تركيا إلى 19 ألفاً و388 والإصابات إلى 77 ألفاً و711 شخصاً.

وأشارت "آفاد" في بيان صباح الجمعة، إلى وقوع 1509 هزات ارتدادية عقب الزلزالين، مؤكدة إجلاء 75 ألفاً و780 شخصاً من المتضررين من الولايات العشرة المنكوبة في تركيا.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.