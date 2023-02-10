سیاسة

بالفيديو | أولى قوافل كوردستان تدخل سوريا لإغاثة منكوبي الزلزال

أرسل إقليم كوردستان فرقاً طبية متمرسة في عمليات الإنقاذ ومعالجة الجرحى
author_image Kurdistan24 اربیل
المساعدات مستمرة إلى المنكوبين
المساعدات مستمرة إلى المنكوبين
کوردستان مؤسسة بارزاني الخيرية كوردستان سوريا زلزال

أربيل (كوردستان 24)- وصلت أولى قوافل مؤسسة بارزاني الخيرية إلى الأراضي السورية لإغاثة المنكوبين من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا قبل أربعة أيام.

وقال مراسل كوردستان 24 إن القافلة التي دخلت الأراضي السورية قبل قليل تتجه إلى جندريس، وهي إحدى أكثر المناطق تأثراً بالزلزال.

وتضم القافلة الإنسانية أغذية ومستلزمات علاجية وطبية وبطانيات ووسائل تدفئة وغيرها، وهي ثاني القوافل التي يسيّرها الإقليم إلى تركيا وسوريا.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أطلقت حملة واسعة شملت جميع المحافظات والإدارات المستقلة لجمع مساعدات مختلفة لإغاثة المتضررين.

كذلك أرسل إقليم كوردستان فرقاً طبية متمرسة في عمليات الإنقاذ ومعالجة الجرحى.

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