سیاسة

حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا ترتفع إلى 3384 قتيلاً

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية
author_image أحمد حاجي
سوریا زلزال سوريا تركيا الضحايا

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت حصيلة الضحايا في عموم سوريا (مناطق سيطرة الحكومة والمعارضة) إلى 3384 قتيلاً و5245 إصابة، جراء الزلزال الذي وقع قبل أيام.

وفي تصريح لوسائل إعلام محلية، قال وزير الصحة في الحكومة السورية حسن الغباش، إن "عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 1347 وفاة و2295 إصابة".

من جانبه، أوضح الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في بيان، أن حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا ارتفع إلى 1970 وفاة، و2950 إصابة.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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