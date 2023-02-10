رئيس الحكومة السورية المؤقتة يشيد بموقف شعب وحكومة إقليم كوردستان في إغاثة متضرري الزلزال

أربيل (كوردستان 24)- أشاد رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، اليوم الجمعة، بموقف شعب وحكومة إقليم كوردستان بعد نجدتهم للسوريين المتضررين من الزلزال المدمر.

وكتب عبد الرحمن مصطفى على حسابه في تويتر، "استقبلت اليوم في معبر السلامة الحدودي قافلة مساعدات إنسانية قادمة من إقليم كوردستان العراق لنجدة السوريين المتضررين من الزلزال".

وتابع "كل الشكر لشعب إقليم كوردستان العراق ولحكومتهم، ولكل من يساند السوريين في محنتهم".

ووصلت أولى قوافل مؤسسة بارزاني الخيرية إلى الأراضي السورية لإغاثة المنكوبين من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا قبل أربعة أيام.

وتضم القافلة الإنسانية أغذية ومستلزمات علاجية وطبية وبطانيات ووسائل تدفئة وغيرها، وهي ثاني القوافل التي يسيّرها الإقليم إلى تركيا وسوريا.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أطلقت حملة واسعة شملت جميع المحافظات والإدارات المستقلة لجمع مساعدات مختلفة لإغاثة المتضررين.

كذلك أرسل إقليم كوردستان فرقاً طبية متمرسة في عمليات الإنقاذ ومعالجة الجرحى.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.