أمير قطر یتبرع بمبلغ 14 مليون دولار لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

أربیل (كوردستان 24 ) - تبرع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمبلغ 50 مليون ريال (14 مليون دولار) لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.

وتأتي حملة قطر في إطار حملة إغاثة ودعم للضحايا في كلا البلدين وقد جمعت نحو 18 مليون دولار حتى الآن.

وكان زلزال ضرب بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر محافظات ديار بكر وماراش وأديامان (ساماسور) وديلوك وروحا وملاطية وكيلياس في شمال كوردستان .

وكان مركز الزلزال في محافظة مرعش شمال كوردستان ، لذلك تم تسجيل غالبية الضحايا في تلك المحافظة.

وأعقب الزلزال عدة هزات ارتدادية قوية أخرى بلغت قوتها 5.8 و 6.2 و 6.4 في عدة مقاطعات.

كما ضرب الزلزال حدود غرب كوردستان وسوريا ، مما تسبب في انهيار العديد من المباني والمنازل ومقتل الآلاف من الأشخاص.