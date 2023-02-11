ارتفاع جديد بأعداد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

أربيل (كوردستان24)- وفقاً لأحدث البيانات الرسمية فإن عدد قتلى الزلزال في تركيا وسوريا سجل ارتفاعاً جديداً، وتتضاءل آمال العثور على مزيد من الناجين تحت الانقاض بعد خمسة أيام من كارثة الزلزال التي أودت بحياة أكثر من 23 ألفاً وخلفت عشرات الالاف المصابين.

ووفقاً لأحدث البيانات، فإن عدد قتلى الزلزال في تركيا وشمال كوردستان ارتفع الى 20.318، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 80.088 شخصاً.

أما في سوريا وغرب كوردستان، فقد ارتفع عدد القتلى الى 3637 شخصاً، وبلغ عدد المصابين 7216 شخصاً.

ورغم أن العدد الأكبر من الضحايا سُجل في تركيا، فإن التحذيرات تتوالى من ارتفاع مطرد في عدد القتلى شمالي سوريا، وسط ضعف الإمكانات وقلة الموارد وتأخر وصول المساعدات الدولية اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ.

في غضون ذلك، دعا المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسون النظام السوري إلى عدم عرقلة إمدادات الإغاثة للمتضررين من الزلزال في المناطق الخارجة عن سيطرته.

كما دعت وزارة الخارجية الأميركية الحكومة السورية للسماح بمرور المساعدات من خلال جميع المعابر الحدودية على الفور، وقالت إنه لا تزال هناك عقبات يجب تجاوزها في سوريا لتقديم المساعدات الإنسانية، لكنها أكدت أن العقوبات الدولية ليست من بينها.