مقتل كوردي برصاص الحرس الثوري الايراني على الحدود العراقية الايرانية

أربيل (كوردستان 24 ) - قُتل مواطن كوردي بين حدود كوردستان وإيران برصاص الحرس الثوري الإيراني في قرية زال الليلة الماضية.

وبحسب المعلومات التی حصلت علیها كوردستان 24 فإن المواطن الكوردي كان يعمل في مجال حمل الامتعة على الحدود ويبلغ من العمر 50 عاماً من منطقة رباط بمدينة سردشت.

ووقع الحادث في قرية زالي التابعة لناحية هالشو بمنطقة بيشر.

ويأتي عدد من سكان مدن كوردستان الشرقية إلى حدود حكومة إقليم كوردستان للعمل وكسب عيشهم من خلال حمل الامتعة ونقلها بين المنطقة الحدودية العراقية الايرانية ، لكن الحكومة الإيرانية تعتبر أن عمل هؤلاء الفلاحين غير قانوني.