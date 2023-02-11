سیاسة

18 قتيلاً وعشرون مفقوداً في حوادث انزلاق للتربة في البيرو

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العالم

 

أربيل (كوردستان 24 ) - أدت حوادث انزلاق التربة بعد هطول أمطار غزيرة في وسط البيرو وجنوبها إلى سقوط 18 قتيلاً و17 جريحاً بينما ما زال عشرون شخصاً مفقودين، حسب آخر حصيلة نشرها المعهد الوطني للدفاع المدني.

ولقي 17 شخصا مصرعهم في عدد من حوادث انزلاق التربة ظهر الأحد في منطقة ماريانو فالكارسيل في مقاطعة كامانا غرب مدينة أريكويبا، على بعد 840 كيلومترا جنوب العاصمة البيروفية ليما.

وقتل شخص آخر في في منطقة خونين في وسط البلاد على بعد 310 كيلومترات شرق ليما، بعد انزلاق للتربة على أثر أمطار غزيرة في المنطقة".

وقال حاكم المنطقة إنه قد يكون عدد من عمال المناجم عالقين في مناجم ذهب انهارت.

وتفقدت رئيسة البيرو دينا بولوارتي التي تواجه تظاهرات احتجاج تطالب بتنحيها وبحل البرلمان منذ كانون الأول، المنطقة الغنية بالمناجم الثلاثاء.

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