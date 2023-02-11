التجارة تطلق مشروع البطاقة التموينية الإلكترونية الموحدة في عموم البلاد

أربيل (كوردستان 24 ) - تستعد وزارة التجارة، لإطلاق مشروع البطاقة التموينية الإلكترونية ضمن بغداد ومحافظات البلاد كافة ولمدة ثلاثة أشهر، والذي سيكون مشابها لنظام البطاقة الموحدة، وباعتماد تطبيق يثبت ضمن (موبايل) المواطن.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته كوردستان 24 (11 شباط 2023)، إن "الوزارة تقوم بأتمتة البطاقة التموينية أي تحويلها من الورقية إلى الإلكترونية، لتكون مشابهة للبطاقة الموحدة"، منوها إلى أن "القرار كان قد أطلق منذ خمسة أعوام وبالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي، بيد أنه لم ينفذ بسبب عدم وجود الدعم الكافي له، إضافة إلى مشاكل فنية خاصة به".

وأضاف أن "الوزارة نفذت ضمن محافظة النجف، أكبر عملية لتحديث معلومات المواطنين ضمن البطاقة التموينية الإلكترونية، وباعتماد تطبيق (تمويني) الذي يثبت بجهاز (الموبايل)، ويكون الدخول له برقم سري مثبت لديه، مبينا أن التطبيق يضم معلومات عن مفردات السلة الغذائية ونوعيتها ومناشئها، كما ستحفظ بينات تسلم المواطن لحصته الشهرية وحجب المسافرين وإضافة المواليد الجدد، والوفيات، وغيرها من المعلومات"، مؤكدا أنه "سيتم تفعيل البرنامج بعد الانتهاء من البيئة التجريبية للمحافظة".

وتابع حنون أنه "تم تحديث 358 ألف بطاقة تموينية من خلال 18 مركزا لاستقبال المواطنين في النجف ، كأول مرحلة تجريبية، وبنسبة إنجاز وصلت إلى 41 بالمئة، ومن خلال 50 فريقا جوالا غطوا المناطق النائية والأرياف والأقضية والنواحي، بما يسهم في تغطية معلومات المواطنين باعتماد إما البطاقة الموحدة أو هوية الأحوال وشهادة الجنسية، التي تقدم إلى تلك الفرق، لإدراجها وتحويلها إلى الداتا في دائرة التخطيط والمتابعة بالوزارة".

وأكد في السياق ذاته، أن "إطلاق التجربة ضمن بغداد والمحافظات ولمدة ثلاثة أشهر، سيتم بعد الانتهاء من المرحلة التجريبية لمحافظة النجف"، مشيرا إلى أن "الوزارة بدأت مؤخرا في أقضية ونواحي البصرة ونينوى ومحافظات أخرى في البلاد، بافتتاح مراكز تموينية جديدة لمراجعة المواطنين الذين لا يمكنهم الوصول إلى مركز المدينة".