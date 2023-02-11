سیاسة

السفيرة الأمريكية في العراق: إقليم كوردستان شارك في المحادثات الأمريكية العراقية

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - قالت السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوفسكي: "من الواضح أن هناك فرصًا في إقليم كوردستان العراق ، وكوردستان كانت جزءًا من مناقشاتنا".

قالت السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوفسكي لكوردستان 24 إنها  ناقشت مع الوفد العراقي توسيع اتفاقية الإطار الاستراتيجي ،وأن الوفد العراقي سيجتمع أيضا مع مساعد وزير الطاقة الأمريكي.

وأكدت السفيرة الأمريكية في العراق أن إقليم كوردستان كان جزءًا من المحادثات الأمريكية العراقية

وتابعت رومانوفسكي : " إن الوفد إلتقى بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ونائب وزير الخزانة ومساعد وزير الطاقة والمبعوث الأمريكي الخاص لتغير المناخ".

 وأضافت  "نتطلع إلى جلب المزيد من الاستثمارات ورجال الأعمال الأمريكيين  إلى العراق في ظل حكومة السوداني  ،"وأن اللجنة التنسيقية العليا  وفي إطار الاتفاقية الاستراتيجية الموجودة بين البلدين منحتنا الفرصة ولاول مرة  لبحث الطاقة والاقتصاد والتغير المناخي .

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