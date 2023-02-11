سیاسة

مؤسسة بارزاني الخيرية تفتح مكتبا لها في عفرين

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان

 

أربيل (كوردستان 24 ) - بهدف تقديم المزيد من المساعدات لضحايا الزلزال في غرب كوردستان وسوريا ، مؤسسة بارزاني الخيرية ستفتح مكتبا لها في عفرين.

وقال رواج حاجي المشرف على فريق مؤسسة بارزاني الخيرية في شمال وغرب كوردستان ، لكوردستان 24 ، إن فرقهم وصلت الليلة الماضية إلى بلدة جندريس في عفرين ، إحدى المناطق المتضررة من الزلزال.

وأضاف  "سنسلم الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مستشفى عفرين لأن مستشفى جندريس لم يعد باقيا ودُمر  بسبب الزلزال". مشيرا أن مؤسسة بارزاني الخيرية ستفتح مكتبا في عفرين لتقديم المزيد من المساعدات للضحايا.

وأفاد مراسل كوردستان 24  إسلام يوسف  في جندريس ، أن الكثير من الناس يعيشون تحت الأشجار وهم بلا مأوى ولم تصل إلى المنطقة أي منظمات خيرية ومدنية  باستثناء مؤسسة بارزاني الخيرية.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف