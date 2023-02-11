مؤسسة بارزاني الخيرية تفتح مكتبا لها في عفرين

أربيل (كوردستان 24 ) - بهدف تقديم المزيد من المساعدات لضحايا الزلزال في غرب كوردستان وسوريا ، مؤسسة بارزاني الخيرية ستفتح مكتبا لها في عفرين.

وقال رواج حاجي المشرف على فريق مؤسسة بارزاني الخيرية في شمال وغرب كوردستان ، لكوردستان 24 ، إن فرقهم وصلت الليلة الماضية إلى بلدة جندريس في عفرين ، إحدى المناطق المتضررة من الزلزال.

وأضاف "سنسلم الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مستشفى عفرين لأن مستشفى جندريس لم يعد باقيا ودُمر بسبب الزلزال". مشيرا أن مؤسسة بارزاني الخيرية ستفتح مكتبا في عفرين لتقديم المزيد من المساعدات للضحايا.

وأفاد مراسل كوردستان 24 إسلام يوسف في جندريس ، أن الكثير من الناس يعيشون تحت الأشجار وهم بلا مأوى ولم تصل إلى المنطقة أي منظمات خيرية ومدنية باستثناء مؤسسة بارزاني الخيرية.