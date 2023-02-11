توضيح من وزارة الثروات الطبيعية في حكومة أقليم كوردستان حول تصدير النفط

أربيل (كوردستان 24) - نفت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان أن يتم تهريب النفط من إقليم كوردستان بواسطة ناقلات النفط.

ردت وزارة الثروات الطبيعية اليوم السبت 11 شباط 2023) على شائعات تحدثت عن تهريب نفط حكومة اقليم كوردستان من اقليم كوردستان عبر الناقلات وبيعه الى اسرائيل وقالت : "نعتبرها محاولة من قبل أعداء الاستقرار والاتفاق الموجود بين بغداد وكوردستان ".

وجاء في جانب أخر من البيان :"كل هذه التصريحات والدعوات لا أساس لها من الصحة ، بينما تعمل كل من حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية على حل القضايا العالقة ، فإن هذه الدعوات المضللة تهدف فقط إلى تفويت الفرصة الذهبية التي أتيحت بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة "لحل المشاكل بشكل جذري."

فيما يلي نص بيان وزارة الثروات الطبيعية باقليم كوردستان:

في الأيام الأخيرة ، زعمت بعض وسائل الإعلام العراقية أن نفط حكومة إقليم كوردستان يتم تهريبه من إقليم كوردستان عبر ناقلات ويتم بيعه إلى إسرائيل ،نحن في وزارة الثروات الطبيعية نرفض بشدة هذه الدعوات المضللة ونعتبرها محاولات أعداء الاستقرار والاتفاق بين العراق وكوردستان، وكل هذه التصريحات والدعوات لا أساس لها من الصحة ، بينما تعمل كل من حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية على حل القضايا العالقة ، فإن هذه الدعوات المضللة تهدف فقط إلى تدمير الفرصة الذهبية التي أتيحت بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

تؤكد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة أقليم كوردستان أن إقليم كوردستان يُصدر النفط بالكامل عبر خطوط الأنابيب وتحت رقابة شركة (ديلويت) الدولية المحايدة وأن الوزارة تَحترم دستور وقوانين جمهورية العراق الاتحادية.