سیاسة

وفد من حكومة أقليم كوردستان يتوجه الى بغداد

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اوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء في حكومة اقليم كوردستان
اوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء في حكومة اقليم كوردستان
کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - يغادر وفد من حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد اليوم بناء على توجيه من رئيس حكومة أقليم كوردستان  مسرور بارزاني.

قال أومید صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء في حكومة اقليم كوردستان : " بناءا على قرار وتوجيهات رئيس حكومة أقليم كوردستان مسرور بارزاني نتوجه اليوم السبت الى بغداد من أجل التباحث على القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وأربيل .

وتأتي هذه الزيارة في اطار الزيارات الرسمية لحكومة الاقليم الى بغداد للتوصل الى اتفاق حول قانون النفط والغاز والميزانية والحقوق والمستحقات المالية لاقليم كوردستان والعديد من القضايا الاخرى.

زيارة هي الاولى لوفد حكومة أقليم كوردستان  بعد أن قضت المحكمة الفيدرالية بأن تحويل المستحقات المالية إلى إقليم كوردستان غير قانوني.

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