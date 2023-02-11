سیاسة

الرئيس بارزاني يبحث مع رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية آلية إيصال المساعدات إلى عفرين في غرب كوردستان

ووصلت أولى قوافل مؤسسة بارزاني الخيرية إلى الأراضي السورية لإغاثة المنكوبين من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا الجمعة
author_image أحمد حاجي
الرئيس مسعود بارزاني
الرئيس مسعود بارزاني
کوردستان الرئيس بارزاني مؤسسة بارزاني الخيرية زلزال سوريا عفرين

أربيل (كوردستان 24)- بحث الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت، مع رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية موسى أحمد، آلية إيصال المساعدات إلى عفرين في غرب كوردستان.

وفي اتصال هاتفي مع رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية موسى أحمد، وجه الرئيس بارزاني فريق مؤسسة بارزاني الخيرية، لمساعدة كل المكونات الأصلية في عفرين بدون تمييز، وشكر فريق المؤسسة لجهودهم المبذولة في إنقاذ متضرري الزلزال.

ووصلت أولى قوافل مؤسسة بارزاني الخيرية إلى الأراضي السورية لإغاثة المنكوبين من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا الجمعة.

وضمت القافلة الإنسانية أغذية ومستلزمات علاجية وطبية وبطانيات ووسائل تدفئة وغيرها، وهي ثاني القوافل التي يسيّرها الإقليم إلى تركيا وسوريا.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أطلقت حملة واسعة شملت جميع المحافظات والإدارات المستقلة لجمع مساعدات مختلفة لإغاثة المتضررين.

كذلك أرسل إقليم كوردستان فرقاً طبية متمرسة في عمليات الإنقاذ ومعالجة الجرحى.

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف