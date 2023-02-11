الرئيس بارزاني يبحث مع رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية آلية إيصال المساعدات إلى عفرين في غرب كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بحث الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت، مع رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية موسى أحمد، آلية إيصال المساعدات إلى عفرين في غرب كوردستان.

وفي اتصال هاتفي مع رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية موسى أحمد، وجه الرئيس بارزاني فريق مؤسسة بارزاني الخيرية، لمساعدة كل المكونات الأصلية في عفرين بدون تمييز، وشكر فريق المؤسسة لجهودهم المبذولة في إنقاذ متضرري الزلزال.

ووصلت أولى قوافل مؤسسة بارزاني الخيرية إلى الأراضي السورية لإغاثة المنكوبين من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا الجمعة.

وضمت القافلة الإنسانية أغذية ومستلزمات علاجية وطبية وبطانيات ووسائل تدفئة وغيرها، وهي ثاني القوافل التي يسيّرها الإقليم إلى تركيا وسوريا.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أطلقت حملة واسعة شملت جميع المحافظات والإدارات المستقلة لجمع مساعدات مختلفة لإغاثة المتضررين.

كذلك أرسل إقليم كوردستان فرقاً طبية متمرسة في عمليات الإنقاذ ومعالجة الجرحى.