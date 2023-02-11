صحة وبیئة

"المشروع البيئي" يعالج 300 متر مكعب يومياً من المياه الثقيلة في دهوك

تعتبر هذه المحطة الأكبر في معالجة المياه الثقيلة (الصرف الصحي) بإقليم كوردستان
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محطة دهوك للمياه الثقيلة
محطة دهوك للمياه الثقيلة
کوردستان إقليم كوردستان دهوك مياه ثقيلة

أربيل (كوردستان 24)- تعد محطة معالجة المياه الثقيلة، واحدة من المشاريع الاستراتيجية لحكومة إقليم كوردستان في حدود محافظة دهوك. وتشكّل هذه المحطة جزءاً من برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة ضمن مشروع استراتيجي يهدف بالدرجة الأساس إلى الحد من المخاطر البيئية.

وتعتبر هذه المحطة الأكبر في معالجة المياه الثقيلة (الصرف الصحي) بإقليم كوردستان، كما ستنعكس بصورة إيجابية على زيادة مستوى المياه الجوفية.

ونقل الموقع الرسمي لحكومة الإقليم عن مديرة محطة معالجة المياه الثقيلة في دهوك آشواق ذنون قولها "تعمل المحطة بشكل طبيعي من دون أي أجهزة أو معدات، وتستلم شهرياً ما يصل إلى 70 ألف متر مكعب من المياه الثقيلة".

وأُنشئت المحطة عام 2019 على مساحة تبلغ 20 دونماً وبتكلفة قدرها مليون دولار.

وعن الإنتاج اليومي للمحطة، قالت أشواق ذنون "يبلغ إنتاجنا اليومي 300 متر مكعب من المياه، وبالإضافة إلى ذلك لدينا 30 إلى 40 صهريجاً تجمع المياه الثقيلة يومياً من مناطق مختلفة ضمن حدود محافظة دهوك، ومن ثم نعالجها بأسلوب علمي وعلى مراحل عدة".

ويمكن إعادة استخدام المياه المعالجة للماشية والزراعة، كما ستسهم في زيادة مستوى المياه الجوفية.

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