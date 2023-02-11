وفد حكومة كوردستان يزور بغداد وثلاث قضايا رئيسية على طاولة المفاوضات

أربيل (كوردستان 24)- غادر وفد حكومة إقليم كوردستان مطار أربيل الدولي مساء السبت إلى بغداد لاستئناف المباحثات بشأن عدد من القضايا الخلافية.

وتهدف هذه الزيارة إلى إجراء مباحثات فيما يتعلق بقضايا الموازنة العامة الاتحادية والنفط والغاز والمادة 140 وملفات أخرى مشتركة بين الجانبين.

وعلمت كوردستان 24 أن الوفد ترأسه وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، وضم عضوية وزير الكهرباء والثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، ورئيس ديوان الرقابة المالية هادي جاوشلي والمتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل.

وذكرت مصادر مطلعة أن الوفد سيجري لقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية لاستكمال المباحثات السابقة خلال الزيارات المتكررة للوفد إلى بغداد.

وسبق أن قال رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح إن الوفد سيتوجه إلى بغداد مساء اليوم بناء على قرار وتوجيه من رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وأشار إلى أن المفاوضات ستتمحور إزاء القضايا العالقة بين أربيل وبغداد ومحاولة التوصل إلى الاتفاق بشأنها.

كذلك قال صباح إن الزيارة تأتي في إطار الزيارات الرسمية التي تجريها حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد لحسم الخلافات بشأن قانون النفط والغاز والموازنة والحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان وغيرها من القضايا.

ويوم أمس، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مقابلة مع قناة سكاي نيوز التلفزيونية إن جميع المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل أُدرجت في الاتفاق السياسي الذي تمخض عنه المنهاج الوزاري الذي صوّت مجلس النواب.

كذلك كشف السوداني عن وجود "نقاش أولي" مع إقليم كوردستان بشأن تشريع قانون اتحادي للنفط والغاز، كذلك أشار إلى أن مشروع قانون الموازنة سيرسل إلى البرلمان "خلال أيام".

وقال السوداني مراراً إن جميع المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد "لها حل". اقرأ المزيد.

وتشكلت حكومة السوداني نتيجة اتفاق بين معظم القوى السياسية السنية والشيعية والكوردية، وسيقع على عاتقها تنفيذ بنود الاتفاق بما في ذلك حسم الخلافات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وبين أربيل وبغداد تاريخ حافل بالخلافات المتراكمة منذ سنوات خاصة تلك المتعلقة بملفات النفط والطاقة والموازنة المالية والمناطق المتنازع عليها (مناطق المادة 140 من الدستور) بالإضافة إلى ملفات خلافية أخرى.

كان رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني قد أجرى في مطلع العام الجاري زيارة إلى بغداد تناولت مجمل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية.