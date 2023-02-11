الفيدرالي الأمريكي يفصح عن نتائج اجتماع "الساعات الطويلة" مع المركزي العراقي

أربيل (كوردستان 24)- قال البنك الفيدرالي الأمريكي إن إجراءات البنك المركزي العراقي فيما يتعلق بالدولار "تصب في الاتجاه الصحيح"، حسبما أورده بيان عراقي.

وعقد وفد من البنك المركزي العراقي يوم أمس اجتماعاً مع وفد البنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن لبحث أزمة الدولار.

وقال البنك المركزي في بيان إن الاجتماع استغرق "ساعات طويلة"، أبدى خلالها الطرفان "استعدادهما للعمل المشترك لمواجهة تحديات العمل بالمنصة الإلكترونية للحوالات والنقد".

وناقش وفد البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية عدداً من آليات الدعم والإسناد للبنك المركزي العراقي بما يعزز من قدراته على التعاطي بمرونة مع الأزمات خلال هذه المرحلة، وفق البيان.

وجاء في البيان "أكد البنك الفيدرالي الأمريكي أنّ إجراءات البنك المركزي العراقي تصب في الاتجاه الصحيح لبناء قطاع مصرفي رصين".

وبيّن مساعد نائب وزير الخزانة الأمريكية "سبل الدعم الكامل لجهود حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في الإصلاح الاقتصادي، واستعداد وزارة الخزانة الأمريكية لتقديم الدعم المطلوب".

وذكر البيان أن محافظ البنك المركزي العراقي عرض خلال الاجتماع "توجهات البنك في تحقيق أهم أهدافه لضمان الاستقرار العام في الأسعار، والخيارات والمقترحات في مجال تسريع وتوسيع وانسيابية عمل المنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي".

وأكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق "نية البنك إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات التي من شأنها تعزيز استقرار سعر الصرف".