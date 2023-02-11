سیاسة

بعد الزلزال.. فتح معبر بين تركيا وأرمينيا لأول مرة منذ 35 عاماً

وقرّرت أرمينيا أن "تضع جانباً" مسألة الإبادة التي ترفض أنقرة الاعتراف بها مؤكدة أنه تم فقط ارتكاب "مجازر من الجانبين"
author_image أحمد حاجي
ترکیا زلزال تركيا سوريا أرمينيا العلاقات الثنائية

أربيل (كوردستان 24)- فُتح معبر بين أرمينيا وتركيا للمرة الأولى منذ 35 عاماً من أجل السماح بمرور مساعدات إنسانية بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية السبت.

وأوضحت الوكالة أن خمس شاحنات محمّلة مساعدات لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الإثنين عبرت معبر أليكان في محافظة إغدير.

ونقلت وكالة الأناضول تغريدة لنائب وزير الخارجية الأرميني فاهان كوستانيان قال فيها إن "المساعدات الإنسانية التي أرسلتها أرمينيا عبرت جسر مرغارا على الحدود بين أرمينيا وتركيا وهي في طريقها إلى المناطق المتضررة من الزلزال".

وبحسب الوكالة التركية، فتح هذا المعبر خصيصاً في العام 1988 لإرسال مساعدات إلى أرمينيا التي تعرضت حينها لزلزال ضرب عاصمتها يريفان وراوح عدد ضحاياه بين 25 ألفاً و30 ألف قتيل.

ويسود التوتر بين البلدين بسبب رفض أنقرة الاعتراف بـ"مذابح الأرمن" على يد الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى باعتبارها "إبادة جماعية".

وتصاعد التوتر بسبب النزاع العسكري بين أرمينيا وأذربيجان العام الماضي حول ناغورني قره باغ.

غير أن البلدين عينا في كانون الأول ديسمبر 2021 مبعوثين خاصين لتمثيل كل منهما في البلد الآخر، التقيا مرات عدة في فيينا لمناقشة تطبيع العلاقات.

كما استؤنفت الرحلات التجارية بينهما في شباط فبراير 2022.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف