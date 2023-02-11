سیاسة

رئيس الحكومة السورية المؤقتة: إقليم كوردستان أول من استجاب لإغاثة منكوبي الزلزال

وأكد أنه "لحد الآن لم يأتينا أي دعم من الأمم المتحدة بحجة أن المعابر مغلقة أمام المساعدات"
author_image أحمد حاجي
رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى
رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى
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أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، اليوم السبت، أن إقليم كوردستان هو أول من استجاب لمناشدتنا في إغاثة منكوبي الزلزال في شمال سوريا.

وقال عبد الرحمن مصطفى في مقابلة مع كوردستان 24، "أشكر من خلالكم الرئيس بارزاني والشعب الكوردي في إقليم كوردستان ومؤسسة بارزاني الخيرية".

وأضاف أن "شعب وحكومة إقليم كوردستان هم أول من استجابوا لمناشدتنا في إغاثة متضرري الزلزال، وقدّموا قافلة من المساعدات الإنسانية، وقاموا بتوزيعها اليوم على الشعب المنكوب في جنديرس وعفرين والشيخ حديد وباقي المناطق السورية المنكوبة".

وأكد أنه "لحد الآن لم يأتينا أي دعم من الأمم المتحدة بحجة أن المعابر مغلقة أمام المساعدات"، مشدداً على أن "المعابر مفتوحة والدليل على ذلك أن المساعدات القادمة أمس من إقليم كوردستان دخلت بكل سهولة للمناطق المحررة".

وأشار إلى أن "قطر موجودة على الساحة وتقدم المساعدات، وكذلك المملكة العربية السعودية أرسلت طائرتين إلى مطار عنتاب، وتم إدخال مساعداتها من خلال معبر حمام في عفرين إلى المناطق المنكوبة".

ولفت إلى أن "الدول الأوروبية والدول الأخرى لم تقدم أي مساعدات بحجة أن المعابر مغلقة أمام تقديم المساعدات"، مبيناً أن "ذلك فرصة" لكي تستغل حكومة دمشق هذا الملف الإنساني "لجني مكاسب سياسية واقتصادية".

وختم مصطفى قائلاً "أشكر إقليم كوردستان، والرئيس بارزاني، لاستعجاله بتقديم المساعدات الإنسانية إلى أهلي المتضررين في سوريا".

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