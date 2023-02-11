في ختام زيارة السوداني.. بيان عراقي إماراتي مشترك من سبعة محاور

أربيل (كوردستان 24)- أصدر العراق والإمارات اليوم السبت بياناً مشتركاً في أعقاب المباحثات التي أجراها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع كبار المسؤولين الإماراتيين.

وصدر البيان المشترك بعد يوم واحد من ختام زيارة السوداني إلى الإمارات بدعوة رسمية من رئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وجاء في المحور الأول للبيان المشترك "بحث الجانبان خلال الزيارة سبل تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي والتجاري والاقتصادي، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وأكدا أهمية العمل المشترك لتطوير مختلف جوانب العلاقات الثنائية".

وفي المحور الثاني لفت البيان إلى أن الجانبين اتفقا "على أهمية انعقاد الدورة العاشرة من اللجنة المشتركة بين البلدين، لما لها من أثر مهم في تعزيز العلاقات ومتابعة جميع الملفات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وأشار أيضاً إلى أنه "تم الاتفاق على تطوير الإطار الناظم للتجارة الثنائية بين البلدين، والارتقاء به إلى مستوى الشراكة الشاملة، لتحقيق تكامل اقتصادي أوسع بين الدولتين، وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية ودفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، واتفق الجانبان على "دعم الاستثمارات الإماراتية القائمة والمستقبلية في العراق، وفتح الآفاق أمام الشراكات الجديدة، ومعالجة التحديات من خلال تحويلها إلى فرص تعود بالنفع على الاقتصادين الإماراتي والعراقي، بما يعكس روح الأخوة والصداقة بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين"، بحسب البيان.

كما سيعمل البلدان على رفع مستويات التبادل التجاري والبناء على "النمو الكبير" الذي شهدته التجارة البينية خلال السنوات الماضية، حيث وصلت التجارة الثنائية غير النفطية إلى حوالي 17.5 مليار دولار أمريكي عام 2022، حسبما ذكره البيان.

أما في المحور الثالث، فقد أكد البيان "الاتفاق على توسيع وتطوير التعاون الثنائي في المجالات الصحية والسياحية والثقافية والرياضية وذلك لما لها من أهمية في تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين".

وفي الرابع، أكد الجانبان حرصهما على "دعم الاستقرار في المنطقة وتحقيق رخاء شعوبها، عن طريق تعزيز التواصل والحوار وبناء الجسور الذي يعد السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار الإقليمي والدولي".

وعن المحور الخامس، فقد أشاد السوداني بـ"الدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، مقدماً التهنئة لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة أعمال الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ (COP28) خلال العام الحالي".

وجاء في البيان "اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مجال العمل البيئي والحد من آثار التغيرات المناخية".

وفيما يتعلق بالمحور السادس، فقد قدم الجانب العراقي بالشكر والتقدير لحكومة دولة الإمارات على تبنيها مبادرة "إحياء روح الموصل" بالشراكة مع منظمة اليونسكو لإعادة بناء جامع النوري وكنيستي الطاهرة والساعة.

وفي المحور الأخير، تقدم السوداني بـ"خالص شكره وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة".

ووجّه السوداني دعوة إلى الرئيس الإماراتي لزيارة العراق.