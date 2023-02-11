تركيا.. إجلاء 51 عراقياً من المناطق المنكوبة تمهيداً لنقلهم إلى العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن العراق اليوم السبت إجلاء 51 من رعاياه كانوا قد نزحوا من المناطق التي ضربها الزلزال في تركيا.

يأتي هذا في وقت تجاوزت فيه حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا يوم الاثنين 25 ألف شخص بينهم عراقيون وسوريون.

وقالت السفارة العراقية لدى أنقرة على صفحتها في فيسبوك إنها سيّرت رحلة برية من مدينة أضنة إلى مركز الإيواء في أنقرة وعلى متنها 51 مواطناً عراقيّاً نزحوا من المناطق المنكوبة.

وكشف الوفد الذي أرسلته السفارة إلى مدينة أضنة حيث يتجمع العراقيون الذين أصاب الزلزال مناطق سكناهم، أن السفارة "ستصدر لهم جوازات مرور، وستهيئ لهم رحلة جوية لنقلهم إلى العراق".

ولا يزال الارتفاع في عدد القتلى يتواصل بعد يوم من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن السلطات كان ينبغي أن تستجيب على نحو أسرع للكارثة.