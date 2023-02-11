المجلس المحلي في عفرين يشكر شعب وقيادة إقليم كوردستان لإغاثتهم متضرري الزلزال

أربيل (كوردستان 24)- وجه المجلس المحلي في عفرين للمجلس الوطني الكوردي في سوريا، اليوم السبت، شكره إلى شعب وقيادة إقليم كوردستان لإغاثتهم متضرري الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا.

وجاء في بيان المجلس الذي حصلت كوردستان 24 على نسخة منه، "إننا في المجلس المحلي بعفرين للمجلس الوطني الكوردي في سوريا نيابة عن جماهير شعبنا الكوردي في عفرين عامة وجنديرس المنكوبة خاصة".

وأضاف البيان "نعبر عن جزيل شكرنا وبالغ امتنانا لمؤسسة بارزاني الخيرية رئيساً وإدارة وكوادر وكذلك لفخامة رئيس إقليم كوردستان ورئيس حكومتها وشعبها والرئيس الأخ والرمز كاك مسعود بارزاني على إستجابتهم السريعة لنداء مجلسنا ونداءات جماهير شعبنا وتضامنهم مع أبناء عفرين في الكارثة التي حاقت به".

وتابع "إن نجاح المساعي الحثيثة لقيادة إقليم كوردستان ومؤسسة بارزاني الخيرية في تخطي كل العقبات وإيصال قافلة كبيرة من المساعدات إلى جنديرس المنكوبة جاءت بمثابة رافعة للمعنويات وتخفيفاً من وطأة مشاعر الحزن والألم، عكستها مشاعر ومواقف جماهير منطقة عفرين والتي تخطت القيود والحسابات في لحظات صدق خالصة".

ووصلت أولى قوافل مؤسسة بارزاني الخيرية إلى الأراضي السورية لإغاثة المنكوبين من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا الجمعة.

وضمت القافلة الإنسانية أغذية ومستلزمات علاجية وطبية وبطانيات ووسائل تدفئة وغيرها، وهي ثاني القوافل التي يسيّرها الإقليم إلى تركيا وسوريا.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أطلقت حملة واسعة شملت جميع المحافظات والإدارات المستقلة لجمع مساعدات مختلفة لإغاثة المتضررين.

كذلك أرسل إقليم كوردستان فرقاً طبية متمرسة في عمليات الإنقاذ ومعالجة الجرحى.