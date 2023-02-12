سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يشارك في القمة العالمية للحكومات في دبي

author_image سوار أحمد
رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني دبي قمة

أربيل (كوردستان24)- توجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 12 شباط (فبراير) 2023، على رأس وفد حكومي إلى الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في القمة العالمية للحكومات في مدينة دبي التي تنطلق في 13 من الشهر الجاري وتستمر ثلاثة أيام.

وسيعقد رئيس الحكومة، خلال أعمال القمة، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع كبار الزعماء والمسؤولين والمفكرين وأصحاب الأعمال العرب والإقليميين والعالميين.

وتعقد القمة العالمية للحكومات في دبي سنوياً، وتجمع هذا العام نحو 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيراً وآلاف المسؤولين الحكوميين.

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