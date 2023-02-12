سیاسة

مقاتلة أميركية تسقط "جسما غير محدد" فوق كندا

author_image سوار أحمد
العالم كندا اسقاط جسم غريب

أربيل (كوردستان24)- أسقطت مقاتلة أميركيّة جسما غير محدّد فوق كندا بعد ظهر السبت في إطار عملية مشتركة بين واشنطن وأوتاوا، في حادثة جديدة يشهدها المجال الجوّي لأميركا الشماليّة بعد إسقاط منطاد صيني يُشتبه بأنّه لأغراض التجسّس الأسبوع الماضي.

وقال ترودو السبت إنّ "جسما غير محدّد" أُسقط في منطقة يوكون أثناء طيرانه فوق شمال غرب كندا، غداة تدمير الولايات المتحدة جسما آخَر حلّق فوق ألاسكا.

وكتب ترودو على تويتر "أمرتُ بإسقاط جسم غير محدّد انتهك المجال الجوّي الكندي".

وأضاف "أُرسِلت طائرات من كندا والولايات المتحدة"، وقد تمكّن صاروخ أطلقته طائرة إف-22 أميركيّة من "إصابة" هدفه.

من جهته أوضح المتحدّث باسم البنتاغون بات رايدر أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن قد أذن للمقاتلة "بالعمل مع كندا"، علما بأنّها إحدى طائرات قيادة الدفاع الجوّي لأميركا الشماليّة (نوراد).

وقد اتخذ بايدن وترودو قرار تحييد الجسم بدافع "الحذر الشديد وبناء على توصية قواتهما المسلحة"، حسبما قال البيت الأبيض في بيان.

وأشار ترودو إلى أنّ القوّات الكنديّة "ستجمع الآن حطام الجسم وتُحلّله".

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