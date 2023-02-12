سیاسة

الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على 6 مطلوبين في ثلاث محافظات

author_image سوار أحمد
العراق مدير الاستخبارات اعتقال ارهابيين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية يوم السبت، عن إلقاء القبض على 6 إرهابيين و33 متهماً بقضايا متنوعة في بغداد والأنبار وكركوك ونينوى.

وذكر إعلام مديرية الاستخبارات العسكرية، في بيان، أنه" بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لاستخبارات وأمن قيادة المقر المسيطر في طوز خورماتو، تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة في بغداد والأنبار وكركوك ونينوى، أسفرت عن القبض على (6) إرهابيين مطلوبين للقضاء، وفق أحكام المادة (4 إرهاب)، في قضاء الرمادي، وأبي غريب، والرطبة، وداقوق، وعانة".

وأضاف، أنه" تم القبض على (33) متهما بقضايا متنوعة في مناطق القيارة، واللطيفية، والمحمودية، والرمادي، وتلعفر، والقائم، وكرمة الفلوجة، وعانة، وقد تم تسليمهم إلى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً".

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