سیاسة

وفد أمني رفيع برئاسة يارالله يصل أربيل

author_image سوار أحمد
العراق وفد عسكري بغداد اربي

أربيل (كوردستان24)- وصل صباح اليوم الأحد، وفد رفيع المستوى من وزارة الدفاع العراقية، إلى عاصمة إقليم كوردستان، أربيل.

وذكرت الوزارة في بيان، إن رئيس اركان الجيش الفريق اول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس خلف المحمداوي، وعدداً من كبار القادة والضباط في وزارة الدفاع وصلوا الى محافظة اربيل.

وأفاد البيان، ان اركان وزارة البيشمركة، كان في استقبال الوفد.

وتأتي الزيارة بغرض الإطلاع على الانتشار المشترك بين قوات حرس الحدود والبيشمركة في المناطق الحدودية بالإقليم المحاذية لتركيا وإيران، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية.

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