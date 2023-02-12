مديرية الأنواء تتوقع تساقطا للثلوج في بعض مناطق الاقليم

أربيل (كوردستان24)- توقعت مديرية الأنواء الجوية في إقليم كوردستان اليوم الأحد، تساقط الثلوج في المناطق الجبلية في مناطق الإقليم.

وذكر بيان للمديرية، ان هناك حالة من عدم الاستقرار على المدى القصير في حالة الطقس، في جزء من المناطق الجبلية المتاخمة لمحافظتي السليمانية وأربيل، مشيرا الى أن هذه الحالة تنتهي ظهرا.

وأشار البيان، بأن المناخ في تلك المناطق يكون شبه غائم، مع فرصة ضئيلة للأمطار على مناطق في حدود محافظة السليمانية وكركوك فضلا عن احتمال لتساقط الثلوج في المناطق الجبلية العالية.

فيما يتعلق بطقس يوم غد الاثنين، ذكرت مديرية الأنواء ان حالة الطقس ستكون غائمة بشكل عام، مع ارتفاع درجات الحرارة قليلا مقارنة بمعدلات اليوم.

وتكون درجات الحرارة في مناطق الإقليم على الشكل التالي: أربيل: 12 درجة مئوية، السليمانية: 10 درجات، دهوك: 12 درجة، كركوك: 14 درجة مئوية، حلبجة: 10 درجات، زاخو: 11 درجة، سوران: 7 درجة، كرميان: 16 درجة مئوية.