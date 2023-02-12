AFAD: حجم طاقة الزلزال يعادل 500 قنبلة نووية

أربيل (كوردستان 24)- كشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، أن حجم الطاقة المنبعثة من الزلزال الذي ضرب منطقة شرق المتوسط يعادل 500 قنبلة نووية.

وقال مدير عام قسم الزلازل في "آفاد"، أورهان تتار، إن الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات واستمر 65 ثانية.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال، إلى أكثر من 25 ألف قتيل، وسط تضاءل آمال العثور على ناجين تحت الأنقاض.

وأكّد تتار، أن الزلزال الثاني الذي أعقب الزلزال الأول بلغت قوته 7.6 درجات واستمر 45 ثانية، وإن المنطقة اهتزت اهتزازاً عنيفاً لنحو دقيقتين في المجمل خلال الزلزالين المدمرين.

وأضاف "حجم الطاقة المنبعثة من الزلزال يعادل 500 قنبلة نووية".

وزاد "الساعات التي أعقبت الزلزالين المدمّرين، شهدت وقوع مئات الهزات الارتدادية العنيفة، واستمر ذلك أياماً، وتم تسجيل أكثر من ألفي هزة ارتدادية".

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إلى ذلك، اعتبر مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة، مارتن جريفيث، أن هذا الزلزال هو "أسوأ حدث تشهده هذه المنطقة في 100 عام".

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الزلزال الأخير أقوى وأكثر تدميراً بــ ثلاثة أضعاف من زلزال عام 1999، مؤكّداً أنه تسبب بدمار مساحة 500 كيلومتر وشعر به الناس على مساحة ألف كيلومتر.

وكان عضو جمعية هندسة الزلازل الأسترالية، كيفين ماكوي، كشف أن "إعادة البناء في المناطق المنكوبة، ستستغرق وقتاً طويلاً، ربما عقداً من الزمن على الأقل".

وأضاف "رغم أن المباني السليمة قد تبدو جيدة بالعين المجردة، إلا أن سلامتها الهيكلية قد تكون متضررة، سيتوجب هدم بعضها، هذه العملية وحدها قد تستغرق سنوات".