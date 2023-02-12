سیاسة

محطة جديدة لقطار الموصل بكلفة 8 مليارات ونصف

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عربات قطار محطمة ومهترئة - الموصل
عربات قطار محطمة ومهترئة - الموصل
العراق

أربيل (كوردستان 24  ) - أعلن مسؤول في وزارة الإعمار، الأحد، 12 شباط بدء تشييد محطة جديدة لقطار الموصل.

ونقلت صحيفة "الصباح" الحكومية، وتابعتها كوردستان 24 عن معاون مدير عام دائرة الإعمار الهندسي في الوزارة، إن دائرته "تعاقدت مع حكومة نينوى المحلية للإشراف الهندسي على مشروع تشييد محطة جديدة لقطار الموصل وهو من المشاريع الجديدة والمهمة في المحافظة، لما للقطار من أهمية بالغة في نقل المواطنين والأمتعة وربط البلاد مع كردستان وكل من تركيا وسوريا".

وأضاف، أن المشروع سينفذه اتحاد شركتين للمقاولات وتزيد كلفته عن 8 مليارات و500 مليون دينار، بينما تبلغ قيمة عقد الإشراف الهندسي عليه أكثر من 85 مليون دينار، وتصل مدة إنجازه إلى 800 يوم على مساحة 7 آلاف و785 متراً مربعاً تضم سرداباً وبناية رئيسة من طابقين تحوي صالة انتضار للمسافرين وكافيهات ومكاتب للموظفين.

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