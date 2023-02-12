سیاسة

العراق في المرتبة 13 بين الدول العربية الأكثر تعرضاً لمخاطر الطبيعة

author_image Kurdistan24 اربیل
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العراق

 

أربيل (كوردستان 24 ) - حل العراق في المرتبة 13 ضمن لائحة الدول العربية الأكثر عرضة لمخاطر الكوارث الطبيعة، في مؤشر المخاطر العالمي لعام 2023.

وأفاد التقرير الصادر عن المؤشر بأن مستوى التعرض يمثل احتمالية مواجهة السكان للزلازل وأمواج تسونامي والفيضانات الساحلية والنهرية والأعاصير والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر.

وأضاف أن هذا يعكس مستوى الضعف المجال الاجتماعي الذي يشمل الخصائص الهيكلية والظروف الهيكلية للمجتمع التي تزيد من الاحتمال العام لمعاناة السكان من أضرار ناجمة عن الأحداث الطبيعية، فضلا عن القدرات والتدابير المختلفة التي تتخذها المجتمعات لمواجهة الآثار السلبية للأخطار الطبيعية وتغير المناخ على المدى القصير والطويل.

وحلت الصومال في المرتبة الأولى، فيما جاءت اليمن ثانيا ومصر ثالثاً وليبيا رابعاً وسوريا خامساً وجيبوتي سادساً والمغرب سابعاً والسودان ثامناً.

وجاءت تونس في المرتبة التاسعة والسعودية عاشراً والجزائر في المرتبة الحادية عشر وبعدها موريتانيا والعراق بالمرتبة الثالثة عشر.

ويعتمد الكثير من المستثمرين على التقرير من أجل تحديد مخاطر الاستثمار في بلد ما، اعتماداً على مؤشرات بيئة الأعمال التي تؤثر في تحديد قيمة أصول الاستثمارات.

خريطة تظهر مستوى المخاطر لكل دولة على مؤشر المخاطر العالمي
خريطة تظهر مستوى المخاطر لكل دولة على مؤشر المخاطر العالمي

 

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