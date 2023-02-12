سیاسة

مسرور بارزاني: القمة العالمية للحكومات فرصة لمناقشة تقدمنا

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رئيس حكومة أقليم كوردستان يصل الى الامارات ويُستقبل من قبل المسؤولين هناك
رئيس حكومة أقليم كوردستان يصل الى الامارات ويُستقبل من قبل المسؤولين هناك
کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - قال رئيس حكومة إقليم كوردستان  مسرور بارزاني اليوم الاحد 12 شباط إن القمة العالمية للحكومات في الإمارات العربية المتحدة ستكون فرصة لتبادل الخبرات من أجل تنمية كوردستان.

وكتب رئيس الحكومة  مسرور بارزاني في تدوينة على تويتر  باللغة الكوردية  "يسعدني أن أعود إلى الإمارات العربية المتحدة لحضور القمة العالمية للحكومات ولقاء قادتها لسرد قصة كوردستان".

وقال بارزاني "هذه فرصة لمناقشة التقدم الذي أحرزناه خلال العام الماضي وتعميق الشراكات التي نقدم من خلالها بقدر ما نقدمه لمن يريدون التعامل معنا".

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