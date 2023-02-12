الداخلية العراقية تقبض على (الكابوس) وتفكّك شبكته الخطيرة في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- تمكّنت المديرية العامة لشؤون المخدرات في وكالة الاستخبارات العراقية من تفكيك شبكة خطيرة لتجارة المخدرات في العاصمة بغداد.

وقالت وزارة الداخلية العراقية، إن مديرية شؤون المخدرات تمكّنت من تفكيك إحدى أخطر شبكات تجارة المخدرات وضبط رئيسها الملقب بـ (كابوس) بالجرم المشهود.

كما أسفرت العملية الأمنية التي نُفِّذت بإشراف مباشر من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، عن إلقاء القبض على "عدد من النساء يعملن في تجارة المخدرات في محافظة بغداد، وضبطت لديهم كميات من المخدرات وقنابل يدوية وأسلحة نارية".

في سياقٍ متصل، نجحت قوى الأمن برئاسة مدير شؤون مخدرات ميسان، في إلقاء القبض على تاجري مخدرات بالجرم المشهود وبحوزتهما (7) كيلوغرامات من المخدرات نوع (كرستال - حشيشة).