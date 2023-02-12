سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يلتقي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني دبي راشد آل مكتوم

أربيل (كوردستان24)- اجتمع اليوم الأحد، رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مع نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في دبي.

ونشر مسرور بارزاني على صفحته في فيسبوك "التقينا في مدينة دبي اليوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم".

وأضاف "وجرى في اللقاء، الذي حضره ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وعدد من كبار المسؤولين الإماراتيين، التباحث بشأن سبل تعزيز  العلاقات بين إقليم كوردستان والإمارات العربية المتحدة".

وأضاف "وشكرنا دولة الإمارات على دعمها المتواصل للإصلاحات التي تنفذها حكومة إقليم كوردستان، ولا سيّما في مجالي التجارة والاستثمار، وعبر الشيخ محمد بن راشد عن سعادته بزيارة وفد حكومة إقليم كوردستان، كما أعرب عن رغبته في توطيد آفاق العلاقات الثنائية على الصعد كافة".

ووصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، على رأس وفد حكومي إلى الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في القمة العالمية للحكومات في مدينة دبي التي تنطلق في 13 من الشهر الجاري وتستمر ثلاثة أيام.

وتعقد القمة العالمية للحكومات في دبي سنوياً، وتجمع هذا العام نحو 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيراً وآلاف المسؤولين الحكوميين.

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