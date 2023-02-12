اقتصاد

ضبط اختلاس أكثر من 10 مليار دينار في صلاح الدين

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عملة عراقية من فئة 25 و10 آلاف دينار
عملة عراقية من فئة 25 و10 آلاف دينار
العراق دينار هيئة النزاهة العراق صلاح الدين

أربيل (كوردستان 24)- ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية أكثر من 10 مليار دينار، اختُلِست في مشاريع وهميّة لتأهيل الطرق والدوائر الحكومية بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الهيئة في بيانٍ لها، الأحد، إن دائرة التحقيقات في الهيئة، شكّلت في محافظة صلاح الدين "فريق عمل بعد تلقيه معلومات عن شبهات فساد في صرف أموال مخصصة لتأهيل الطرق والدوائر الحكومية".

 وأضاف البيان،"فريق المكتب، وبعد ضبطه أصل أوليّات الصرف وربط إجابات الجهات الحكومية المستفيدة، وإجراء التحريات والكشف الميداني، توصل إلى أن جميع المشاريع التي تمت تسوية مبالغها والخاصة بتأهيل الطرق والدوائر الحكومية هي مشاريع وهمية لا وجود لها على أرض الواقع، لافتاً إلى "اختلاس تلك الأموال المصروفة التي بلغ مقدارها 10008769000 دينار".

 وأكد أنه "تمّ تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه رفقة المبرزات المضبوطة على محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة صلاح الدين، التي أصدرت بدورها أمر قبض بحق المسؤولين عن هدر هذه الأموال من موظفي ديوان المحافظة البالغ عددهم (9) موظفين، من بينهم مدير سابق لقسم التخطيط والمتابعة في المحافظة، إذ تمّ توقيف جميع المتهمين عن قضايا أخرى".

 

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