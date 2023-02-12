قانون النفط والغاز على طاولة أولى اجتماعات وفد حكومة كوردستان مع بغداد

أربيل (كوردستان 24)- عقد وفد حكومة إقليم كوردستان في بغداد، اليوم الأحد 12 شباط 2023، اجتماعاً مع وفد من وزارة النفط الاتحادية العراقية.

وأثناء الاجتماع، عرض وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان ورئيس الوفد آوات جناب نوري، آراء حكومة إقليم كوردستان ووجهات نظرها فيما يتعلق بمسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي.

وأشار آوات جناب نوري إلى أن حكومة إقليم كوردستان تهدف إلى التوصل لاتفاق مع الحكومة الاتحادية لصياغة قانون يستند إلى الدستور ويصب في مصلحة سائر مكونات ومواطني العراق وإقليم كوردستان.

وعرض وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد التفاصيل المتعلقة بوجهات نظر حكومة إقليم كوردستان إزاء مسوّدة مشروع القانون.

وعدّ رئيس ديوان مجلس الوزراء د. أوميد صباح وجود قانون النفط والغاز في العراق مهماً، كذلك تطرق إلى رؤية حكومة إقليم كوردستان تجاه مشروع القانون بمجمله.

وسعياً لمواصلة المفاوضات ومناقشة القضايا العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، زار بغداد مساء أمس 11 شباط 2023 وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة وزير المالية والاقتصاد آوات جناب نوري، وعضوية كل من وزير الكهرباء والثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، والمتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل، ورئيس ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان خالد هادي جاوشلي، ورئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى، والفريق الوزاري لكل من وزارتي الثروات الطبيعية، والمالية والاقتصاد.

وخلال الزيارة، سيواصل وفد حكومة إقليم كوردستان مناقشاته عن الزيارات السابقة إزاء مسوّدة قانون الموازنة وقانون النفط والغاز والمادة 140 وتعويض شعب إقليم كوردستان عمّا لحق به إزاء السياسات التي اتبعها النظام السابق بحق شعب الإقليم.