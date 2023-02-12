مسرور بارزاني يرسم ملامح مستقبل كوردستان في القمة العالمية للحكومات

أربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأحد إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في القمة العالمية للحكومات في دبي التي تنطلق يوم غد.

وتجمع القائمة على منصتها 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيراً و10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين الأبرز في العالم.

وبعد وصوله إلى دبي، كتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر قائلاً "يسعدني العودة إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2023، واللقاء مع قادتها لمشاركة قصة كوردستان".

I’m pleased to return to the UAE for the #WGS2023 — and meet with its leaders to share Kurdistan’s story.



It’s also a chance to build on our progress over the past year, to deepen existing partnerships and for new investors to explore the opportunities we offer. — Masrour Barzani (@masrourbarzani) February 12, 2023

وأضاف بارزاني أن "الزيارة تمثل فرصة للبناء على ما أُحرز من تقدم خلال العام الماضي وتعزيز الشراكات القائمة واستشراف ما نقدمه من فرص للمستثمرين الجدد".

وفي اليوم ذاته، التقى مسرور بارزاني نائبَ رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وعدد من كبار المسؤولين الإماراتيين.

وذكر بيان حكومي أن الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والإمارات العربية المتحدة.

وشكر رئيس الحكومة دولة الإمارات على دعمها المتواصل للإصلاحات التي تنفذها حكومة إقليم كوردستان، ولا سيّما في مجالي التجارة والاستثمار.

إلى ذلك، عبّر الشيخ محمد بن راشد عن سعادته بزيارة وفد حكومة إقليم كوردستان، كما أعرب عن رغبته في توطيد آفاق العلاقات الثنائية على الصعد كافة.

وبعد ذلك قال مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "يسرنا التأكيد مجدداً على شراكتنا مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في دبي اليوم".

Pleasure to reaffirm our partnership with HH @HHShkMohd in Dubai today.



I thanked him for his friendship and support to the Kurdistan Region of Iraq. pic.twitter.com/IlGIeHN02E — Masrour Barzani (@masrourbarzani) February 12, 2023

وقدم رئيس الحكومة الشكر إلى بن راشد على صداقته ودعمه لإقليم كوردستان العراق.

وتعقد القمة العالمية للحكومات 2023 تحت شعار "استشراف مستقبل الحكومات"، وتجمع القمة تحت مظلتها نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم.

وتعد الرقمنة والتحول الإلكتروني من المواضيع الرئيسية التي تتصدر محاور القمة العالمية للحكومات، إذ أولت التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان اهتماماً كبيراً بهذا المجال.

وتقول حكومة الإقليم إن الاستراتيجية الإلكترونية ستسرع الخطوات المتخذة لوضع حد للفساد وتسهيل شؤون المواطنين داخل الدوائر الحكومية.

ويقول رئيس دائرة تكنولوجيا المعلومات هيوا فندي في مقابلة مع كوردستان 24 إن الإمارات واحدة من الدول التي بدأت من الصفر قبل 50 عاماً و"باتت الدولة الأكثر تقدماً في التكنولوجيا".

وتابع "الإمارات تملك خبرة واسعة في الحوكمة الإلكترونية وتقليل الروتين".

وأشار فندي إلى أن مشاركة رئيس الحكومة في القمة العالمية للحكومة تهدف إلى شرع أبواب الأسواق على منتجات كوردستان الزراعية وتعزيز القطاع السياحي وإنعاش قطاع الطاقة، إلى جانب إرساء بنية إلكترونية للنظام المصرفي.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الحكومة خلال أعمال القمة سلسلة لقاءات واجتماعات مع الزعماء والمسؤولين والمفكرين وأصحاب الأعمال العرب والإقليميين والعالميين.

ويقول موفد كوردستان 24 إلى دبي إن مسرور بارزاني سيقدم كلمة في أول يوم من انطلاق القمة العالمية للحكومات يوم غد الاثنين.