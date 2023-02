مسرور بارزاني يرسم ملامح مستقبل كوردستان في القمة العالمية للحكومات

أربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأحد إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في القمة العالمية للحكومات في دبي التي تنطلق يوم غد.

وتجمع القائمة على منصتها 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيراً و10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين الأبرز في العالم.

وبعد وصوله إلى دبي، كتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر قائلاً "يسعدني العودة إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2023، واللقاء مع قادتها لمشاركة قصة كوردستان".

I’m pleased to return to the UAE for the #WGS2023 — and meet with its leaders to share Kurdistan’s story.



It’s also a chance to build on our progress over the past year, to deepen existing partnerships and for new investors to explore the opportunities we offer.