سیاسة

بابا الفاتيكان يدعو إلى "دعم ملموس" في تركيا وسوريا

وكان البابا أطلق نداءً للتضامن الدولي خلال مقابلته العامة الأربعاء
author_image أحمد حاجي
بابا الفاتيكان فرنسيس
بابا الفاتيكان فرنسيس
العالم زلزال تركيا سوريا بابا الفاتيكان فرنسيس

أربيل (كوردستان 24)- دعا البابا فرنسيس الأحد إلى تقديم "دعم ملموس" للسكان الذين ضربهم الزلزال العنيف في تركيا وسوريا، ما أدى إلى مقتل أكثر من 28 ألف شخص.  

وشدد البابا على ضرورة أن نبقى "قريبين بواسطة الصلاة والدعم الملموس، من السكان المنكوبين جراء الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا". 

وقال في أعقاب تلاوة التبشير الملائكي الأحد في ساحة القديس بطرس "كنتُ أشاهد صور الكارثة، صور ألم الشعبين اللذين يعانيان من الزلزال"، مضيفاً "لنصلّ من أجلهما، دعونا لا ننسى ذلك، لنفكر بما يمكن أن نفعل من أجلهما".

وكان البابا أطلق نداءً للتضامن الدولي خلال مقابلته العامة الأربعاء قائلاً "أشجع الجميع على إظهار التضامن مع تلك الأراضي، التي تعذبها حرب طويلة". 

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