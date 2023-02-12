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بالصور | إقليم كوردستان يواصل حملته لإغاثة منكوبي زلزالي تركيا وسوريا

يأتي الإعلان عن الحملة في وقت تواصل فيه حكومة إقليم كوردستان منذ أيام عدة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي ضربها الزلزال في تركيا وسوريا
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جانب من المساعدات
جانب من المساعدات
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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان اليوم الأحد عن استمرار حملتها الإنسانية لإغاثة المنكوبين من الزلزال في تركيا وسوريا.

ومع تراجع فرص العثور على المزيد من الناجين، ارتفع إجمالي عدد قتلى الزلزال وتوابعه في كلا البلدين إلى أكثر من 33 ألفاً، وهي حصيلة مرشحة للزيادة على ما يبدو.

أطلقت حكومة إقليم كوردستان حملة إنسانية لمد يد العون إلى المنكوبين من الزلزال في تركيا وسوريا، إذ تمكنت خلالها من إيصال كميات كبيرة من الإغاثات الطارئة إلى المناطق المنكوبة.

وتستقبل الحملة الحكومية، التي تشرف عليها المحافظات والإدارات المستقلة، المواطنين يومياً من الراغبين بالتبرع بالمساعدات الإنسانية وتسجيلها وفق الإجراءات المعتادة، لإرسالها إلى الأماكن المتضررة من الزلزال.

ونقل الموقع الرسمي لحكومة الإقليم عن مديرة الهجرة والمهجرين في محافظة أربيل سروة رسول قولها "حظيت هذه الحملة بترحيب حار من جانب المواطنين والخيّرين على حد سواء، وقد شاركت الشركات بصورة جيدة، ونسيّر العديد من الشاحنات يومياً".

وبعد وقوع الزلزال بوقت قصير، قرر مجلس الوزراء إرسال فرق طوارئ إلى المناطق المتضررة في تركيا وسوريا. وترى حكومة إقليم كوردستان أن من واجبها تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المنكوبين من الحوادث والكوارث الطبيعية في الدول المجاورة.

وقالت مديرة الهجرة والمهجرين في محافظة أربيل "جمعنا كميات كبيرة من المساعدات، وقد أُرسلت إلى المنكوبين، ولا سيّما المستلزمات اليومية والشتوية سواء للكبار أو الأطفال".

ويأتي الإعلان عن الحملة في وقت تواصل فيه حكومة إقليم كوردستان منذ أيام عدة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي ضربها الزلزال في تركيا وسوريا، ولا تزال العملية مستمرة.

وحتى الآن، قتل الزلزال 29605 في تركيا وأكثر من 3500 في سوريا التي لم يتم فيها تحديث الحصيلة منذ يوم الجمعة.

وقالت تركيا إن نحو 80 ألف شخص يرقدون حالياً في المستشفيات ويوجد ما يربو على مليون شخص في ملاجئ مؤقتة.

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