بينهم "والي ديالى".. المقاتلات العراقية تطيح بـ 7 ارهابيين

أربيل (كوردستان24)- أعلن الناطق باسم القائد العام اللواء قوات خاصة يحيى رسول، اليوم الأحد، عن قتل 7 إرهابيين بينهم ما يسمى والي ديالى بضربات جوية بسلسلة جبال حمرين.

وقال رسول في بيان، إن "قواتنا الأمنية المسلحة البطلة تواصل ملاحقة ومتابعة العناصر الإرهابية المنهزمة، ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية لمديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية ضربتين جويتين ناجحتين بواسطة طائرات (ف.16)، ضمن سلسلة جبال حمرين".

وأضاف، أن "الضربتين أسفرتا عن قتل 7 إرهابيين بينهم المجرم ما يسمى والي ديالى الإرهابي المدعو ( سامي موحان الملقب ابن عبد الرحمن)".